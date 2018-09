E.ON schmeißt den Laden!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Elektro-Ladenetz in Deutschland wird offenbar engmaschiger: Am Mittwoch übergab die „Nationale Plattform Elektromobilität“ (NPE) ihren Fortschrittsbericht 2018 an Kanzlerin Angela Merkel. Laut dem Bericht zeige der hiesige Ausbau der Ladeinfrastruktur spürbare Fortschritte.

So habe es Ende des vergangenen Jahres hierzulande circa 12.500 Ladepunkte gegeben. Geht es nach dem BDEW, dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, können E-Autobesitzer derzeit gar auf 13.500 hiesige

Ein Beitrag von Marco Schnepf.