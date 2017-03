E.ON: Deshalb schlagen die technischen Analysten Alarm!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON hat in den vergangenen Tagen einige wichtige Marken nach unten durchbrochen. So ist die Aktie auf Basis des gleitenden Kursdurchschnitts der vergangenen 200 Tage mittlerweile im Abwärtstrend und vergrößerte den Abstand zu dieser trendentscheidenden Linie sehr schnell auf mehr als 6 %. Deshalb schlagen technische Analysten wieder Alarm und sehen auch charttechnische Bedenken.

Boden erreicht

Bei einem Kurs von 7,00 Euro hätte die Aktie von E.ON exakt ihren Boden erreicht und würde dann von dort aus entweder in einen charttechnischen Abwärtstrend oder in einen Turnaround übergehen können. Jetzt wird es gerade aus Sicht der Charttechnik eminent spannend.

Damit ist auch die vom Dezember aus konstruierbare Aufwärtstrendgerade nach unten durchbrochen. Dies kann aus charttechnischer Sicht zu einem weiteren Kursrückgang führen. Dabei hat die Aktie immer noch einen deutlichen Vorsprung von annähernd 16 % auf das zuletzt erreichte 20-Jahres-Tief vom 23. November 2016 in Höhe von 6,07 Euro. Nachdem die Banken derzeit gemischt urteilen, ist die Aktie im neutralen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.