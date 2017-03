E.ON reißt Grenzen der Energieversorgung ein!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON will seine Kunden dabei unterstützen, sich von traditionellen Strukturen der Energieversorgung unabhängig zu machen, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärt. Dafür will der Energieversorger unter dem Leitgedanken „Deine Energie“ im laufenden Jahr eine Reihe von digitalen Angeboten auf den Markt bringen.

Neue Unabhängigkeit in der Stromversorgung!

Bereits im kommenden Monat will der Konzern mit der E.ON SolarCloud ein Produkt anbieten, das eine neue Unabhängigkeit in der Stromversorgung ermöglicht. Ein erster Schritt sieht vor, dass Erzeuger von Solarstrom ihre selbst produzierte Energie in unbegrenztem Umfang sowie zeitlich unabhängig auf einem virtuellen Stromkonto speichern und darauf flexibel zugreifen können. Die SolarCloud wird dem Unternehmen zufolge auf dem deutschen Markt als Erweiterung der E.ON Aura Speicherlösung eingeführt. In einer weiteren Ausbaustufe soll es künftig möglich sein, Elektrofahrzeuge unterwegs mit eigenem Solarstrom zu betanken. Zudem arbeitet der Versorger an Konzepten, um überschüssigen privaten Solarstrom direkt an Nachbarn zu verkaufen oder mit Freunden zu teilen.

„Wir reißen bisherige Grenzen der Stromversorgung ein“!

„Wir reißen bisherige Grenzen der Stromversorgung ein und ermöglichen unseren Kunden eine freie, ganz persönliche und effiziente Energieversorgung“, kommentiert E.ON-Vorstandsmitglied Karsten Wildberger in der Pressemitteilung. Die neuen Angebote stärken dem Manager zufolge die Position des Versorgers als führendes Unternehmen in einem dynamischen Energiemarkt. Der Konzern mache damit einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung vom klassischen Energieversorger hin zu einem innovativen Kundenunternehmen, das sich „vollständig der nachhaltigen, digitalen und dezentralen Energiewelt verschrieben hat“.

