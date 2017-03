E.ON mit neuen Projekten in Skandinavien!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Leser,

der deutsche Energiekonzern E.ON agiert bekanntlich international und hat dementsprechend jüngst zwei neue Projekte in Norwegen und Schweden vorgestellt. Dabei geht es um Ladestationen für Elektroautos und ein neues Kraftwerk.

Partnerschaft mit XY

E.ON und CLEVER haben eine Partnerschaft mit dem Tankstellenbetreiber XY bekanntgegeben. Der Energiekonzern und der Mobilitätsdienstleister aus Dänemark sollen in einem ersten Schritt 20 Standorte der größten Tankstellenkette Norwegens bis zum Jahr 2020 mit ultraschnellen Ladestationen ausstatten. XY unterhält über 200 Tankstellen an den wichtigsten Straßen Norwegens, sodass weitere Ausbaustufen der ultraschnellen Ladestationen folgen könnten. Da Norwegen mit über 100.000 zugelassenen E-Autos der europaweit führende Standort für Elektromobilität ist, könnte sich das Engagement für E.ON künftig bezahlt machen. Zusätzlich zu dem Deal mit XY „machten E.ON und CLEVER deutlich, dass sie für weitere Partner wie etwa Finanzinvestoren, Standorteigentümer oder die Automobilindustrie offen sind“, wie E.ON in einer Pressemitteilung betont.

Modernes Kraftwerk in Stockholm

In Stockholm baut E.ON eine thermische Abfallverwertungsanlage zur Herstellung von Biogas, Strom und Wärme. Das mit einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (kurz: KWK) sowie einer Biogasanlage verbundene Kraftwerk ist an ein Recyclingwerk des landesweit größten Unternehmens für Abfallmanagement angebunden. Die Investitionen des deutschen Energiekonzerns in das Gesamtprojekt belaufen sich auf knapp 250 Mio. Euro. „Das Vorhaben soll einen Beitrag leisten, die Nachfrage nach umweltgerecht erzeugter Energie in der am schnellsten wachsenden Region Schwedens zu decken“, erklärt E.ON in einer Unternehmensmitteilung.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.