E.ON mit neuem Haushaltsstromtarif für E-Mobilisten

München (ots) -Einer der Vorteile von Elektroautos ist, dass die regelmäßige Fahrt zur Tankstelle im Alltag oftmals der Vergangenheit angehört. Dafür bedarf es zu Hause lediglich einer eigenen Lademöglichkeit in Form einer sogenannten Wallbox. Damit das Elektroauto möglichst klimafreundlich unterwegs ist, empfiehlt sich dafür ein passender Ökostromvertrag. E.ON erweitert das Tarifangebot mit "E.ON ÖkoStrom Home & Drive Plus" jetzt speziell für E-Auto-Fahrerinnen und E-Auto-Fahrer. Dabei handelt es sich um einen Stromtarif mit einem uhrzeitunabhängigen, einheitlichen Kilowattstundenpreis, der sich speziell für Kunden eignet, die eines oder mehrere E-Autos und ihr Zuhause mit grünem Ökostrom versorgen möchten und derzeit nicht über einen Smart Meter verfügen. Für "E.ON ÖkoStrom Home & Drive Plus" ist kein separater Stromzähler notwendig.Auch in Sachen Wallbox bietet E.ON die passenden Lösungen und Neukunden können sparen: Wer sich für "E.ON ÖkoStrom Home & Drive Plus" entscheidet, kann von einem Rabatt in Höhe von 150 Euro für den Kauf der E.ON Drive vBox smart mit Kabel im E.ON Webshop profitieren. Bei dieser Variante mit fest montiertem Ladekabel kann das Ladekabel des Fahrzeugs bequem im Kofferraum bleiben. Die Wallbox verfügt über eine Ladeleistung von 11 Kilowatt und lässt sich auf Wunsch bequem per Smartphone-App steuern. Die Vernetzung der Box erfolgt flexibel entweder kabellos über WLAN oder per LAN-Kabel.Auf Wunsch kümmern sich die Expertinnen und Experten von E.ON auch um die fachmännische Installation der neuen Ladelösung: Mit dem innovativen E.ON Drive InstallationsCheck erhalten Kundinnen und Kunden direkt online schnell und einfach ein individuelles Angebot dazu, was der professionelle Wallbox-Einbau und die Leitungslegung in ihrem Fall genau kosten. Wenn ihnen das Angebot zusagt, können sie die Arbeiten direkt bei der Wallbox-Bestellung beauftragen.Die Versorgung der Wallbox mit grünem Strom ist nicht nur aus ökologischen Gründen sinnvoll, häufig sind staatliche Wallbox-Förderungen ebenfalls daran geknüpft.Weitere Informationen zum Angebot: https://www.eon.de/de/pk/strom/oekostrom-home-drive-bundle-plus.html* Das bedeutet: In Höhe des Verbrauchs wird Strom aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen und in das Stromnetz eingespeist. Der Nachweis erfolgt über die Entwertung von Herkunftsnachweisen beim Umweltbundesamt.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Dirk StrittmatterTel.: +49 89 1254-3110Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell