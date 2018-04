E.ON meistert wichtigen Meilenstein!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON erreicht wichtigen Meilenstein bei Offshore-Projekt im britischen Ärmelkanal. Dies teilte der Konzern kürzlich in einer Pressemitteilung mit. Demnach habe man sämtliche 116 Turbinen des Windparks Rampion in Betrieb nehmen können. Somit erreiche das System seine maximale Erzeugungskapazität in Höhe von 400 Megawatt, mit welcher man laut Angaben beinahe 350.000 Haushalte pro Jahr versorgen könne.

Projekt soll noch 2018 vollständig abgeschlossen werden

Ein Beitrag von Marco Schnepf.