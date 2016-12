E.ON liegt voll im TREND!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Leser,

für das neue Jahr nehmen sich die Menschen mal wieder allerlei gute Dinge vor, die sie künftig besser machen wollen. Auf der Liste finden sich nicht mehr nur Klassiker wie Abnehmen oder mit dem Rauchen aufzuhören, sondern jetzt auch das Einsparen von Energie. Laut einer repräsentativen Umfrage von YouGov mit mehr als 2.000 Befragten nimmt sich jeder Fünfte 2017 vor, den eigenen Energieverbrauch zu senken. Damit liegt E.ON voll im Trend, denn das Unternehmen ist genau in diesem Bereich sehr aktiv.

Energiesparen ist nicht schwer!

E.ON nutzt die Gelegenheit, um auch gleich mal auf die Einfachheit des Energiesparens hinzuweisen. So könne schon viel gespart werden, indem Bewohner in den eigenen vier Wänden stoßlüften, statt die Fenster zu kippen. Noch lieber spricht E.ON aber von den eigenen digitalen Helfern, mit denen sich der Energieverbrauch genau ablesen und regulieren lassen soll. Die Studie dürfte also ganz gezielt vorgenommen worden sein, immerhin wurde sie auch von E.ON in Auftrag gegeben. Ein geschickter Marketing-Gag, mit dem E.ON den Puls der Zeit trifft. Allerdings wissen wir auch alle, dass die meisten guten Vorsätze nicht in die Tat umgesetzt werden.

1.000% Gewinn mit Aktien trotz flauem Aktienmarkt? So geht es…

… denn das sind die 4 Aktien mit denen Sie noch in 2016 ein Vermögen verdienen werden! Davies Guttmann stellt in diesem Report vor, warum Sie jetzt einsteigen müssen, bevor es zu spät ist!

Erfahren Sie exklusiv, warum diese 4 Aktien vor einer Kursexplosion stehen! Lesen Sie hier JETZT tatsächlich die Namen der 4 Aktien, welche jetzt kurz vor einer Kursexplosion stehen! >> Jetzt hier klicken und schon bald mit 4 Aktien reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse