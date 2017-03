E.ON kündigt Offensive mit digitalen Energieprodukten an (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

München (ots) -- Von April an kann Solarstrom auf virtuellem Stromkonto gespeichertwerden- Stromkunden werden zu unabhängigen EnergiemanagernMit innovativen Produkten unterstützt E.ON seine Kunden dabei,sich von traditionellen Strukturen der Energieversorgung unabhängigzu machen. Jeder soll zukünftig seine Sonnenenergie selbstproduzieren sowie erstmals auch unbegrenzt speichern können - undnutzen, wann immer Bedarf besteht. Dafür plant E.ON unter demLeitgedanken "Deine Energie", in diesem Jahr eine Reihe von digitalenAngeboten auf den Markt zu bringen. Der Fokus liegt auf Solarenergie.Schon im April wird das Unternehmen mit der E.ON SolarCloud einProdukt anbieten, das eine neue Unabhängigkeit in der Stromversorgungermöglicht. Zunächst können Erzeuger von Solarstrom ihre selbstproduzierte Energie in unbegrenztem Umfang sowie zeitlich unabhängigauf einem virtuellen Stromkonto speichern und darauf flexibelzugreifen. Eingeführt wird die E.ON SolarCloud im ersten Schritt aufdem deutschen Markt als innovative Erweiterung der E.ON AuraSpeicherlösung.Für das Produkt sind weitere Ausbaustufen geplant. Dann wird esauch möglich, Elektrofahrzeuge unterwegs mit eigenem Solarstrom zutanken. Weiterhin entwickelt E.ON Konzepte, um überschüssigenprivaten Solarstrom direkt an Nachbarn zu verkaufen oder mit Freundenzu teilen.E.ON Vorstandsmitglied Karsten Wildberger: "Wir reißen bisherigeGrenzen der Stromversorgung ein und ermöglichen unseren Kunden einefreie, ganz persönliche und effiziente Energieversorgung. Die neuenAngebote stärken unsere Position als führendes Unternehmen in einemdynamischen Energiemarkt. E.ON macht damit einen weiteren wichtigenSchritt in der Entwicklung vom klassischen Energieversorger hin zueinem innovativen Kundenunternehmen, das sich vollständig dernachhaltigen, digitalen und dezentralen Energiewelt verschriebenhat."Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in dieZukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen undPrognosen der Unternehmensleitung des E.ON-Konzerns und anderenderzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wieauch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktorenkönnen dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, dieFinanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaftwesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. DieE.ON SE beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung,derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und anzukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 MünchenStefan MorißeTel.: 089/1254 4324stefan.morisse@eon.comOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell