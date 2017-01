E.ON: Das ist der TOP PERFORMER der Woche!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

das kann sich doch sehen lassen. Obwohl der DAX sich vergangene Woche eher uneinheitlich zeigte, gelang es E.ON deutlich hervorzustechen. Der Essener Energieriese verbuchte auf Wochensicht ein Plus von über 7,7 Prozent. Damit stieg die Aktie deutlich über den sehr wichtigen Widerstand von 7 Euro. Der Weg zur 8 Euro Marke ist nun erstmal frei.

Das erwartet Sie in der kommenden Woche

Die kommende Woche steht ganz im Zeichen der aktuell laufenden Berichtssaison. Das wird auch deutliche Auswirkungen auf hiesige Unternehmen haben. So sind viele Analysten deutlich gespannt wie sich die Geschäfte in den USA entwickeln werden. Am Mittwoch wird es eine Pressekonferenz der FED in den USA geben. Marktbeobachter werden hier gespitzt zuhören. Hier gilt es zwischen den Zeilen zu lesen um zu erkennen in wie fern der zukünftige Kurs der Notenbankpolitik fortgeführt wird. Am Donnerstag beginnt es dann für die Eurozone äußerst spannend zu werden. Hier steht der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank an. Um 13:45 Uhr wird bekannt gegeben ob der Zins zukünftig auch bei 0 Prozent liegen wird. Jedenfalls wird es so erwartet. Ab halb drei startet dann die Pressekonferenz bezüglicher dieser Entscheidung. Eine spannende Woche liegt vor uns.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

