E.ON mit interessantem Angebot für Anleger!

E.ON kooperiert jetzt mit dem deutschen Start-up greenXmoney. Ziel von greenXmoney ist es, Produzenten von Erneuerbarer Energie mit Anlegern aus dem privaten Bereich zusammenzuführen. So ermöglicht eine Online-Plattform des Start-ups den Geldanlegern ab sofort flexible Investitionen in hiesige Windkraft- und Solaranlagen. Das DAX-Unternehmen ist mit 25,1% an greenXmoney beteiligt und macht die Plattform des Start-ups über die eigene Homepage zugänglich.

So funktioniert die Anlage

Die Plattform ermöglicht potenziellen Anlegern einen übersichtlichen Vergleich der angebotenen Anlagen zur Erzeugung von Erneuerbaren Energie nach Kategorien wie beispielsweise Standort oder Ertrag. Ist etwas Interessantes dabei, können die Anleger in Form von Einmalzahlungen Anteile an künftigen Stromerträgen des ausgewählten Grünstromerzeugers erwerben und erhalten im Halbjahres-Rhythmus Zahlungen für ihre getätigten Investitionen. Die Anteile namens „Wattpapier“ können dabei problemlos weiterverkauft werden.

Was bringt die Partnerschaft für E.ON?

E.ON sieht in der Kooperation einen wichtigen Bestandteil seines digitalen Lösungsgeschäfts, der die Batterie- und Speicherlösungen des Konzerns ergänzt. „Mit greenXmoney können nun auch Kunden von Erneuerbaren Energien profitieren, die kein Eigenheim oder keine geeignete Dachfläche zur Verfügung haben, um selbst Strom zu erzeugen“, erklärt E.ON-COO Karsten Wildberger.

Die greenXmoney-Chefs Murat Sahin sowie Torsten Blumenthal ergänzen: „So einfach wie nie kann jeder genau nachvollziehen, wie sein Investment sich amortisiert und wie viel saubere Energie dabei ‚seine‘ Anlage erzeugt“.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.