E.ON: Das bewegt die Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON kann zum Wochenausklang die gute Kursentwicklung in dieser Woche fortsetzen. So kommt der Titel rund eine Stunde vor Handelsende am Freitag auf einen Tagesgewinn von etwa 0,8 Prozent. Für die ersten vier Handelstage dieser Woche steht das Plus bei knapp 3 Prozent. Besonders interessant dabei ist die Tatsache, dass das Papier im neuen Jahr eine wahre Rallye hinlegte. Konkret: Der...