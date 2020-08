Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

München (ots) -- Studie von ServiceValue und "Bild" bewertet über 3.000 Unternehmen/Marken aus rund 230 Branchen - Auswertung auf Basis von mehr als 890.000 Verbraucherurteilen - E.ON ist der Stromversorger mit dem höchsten KundennutzenKunden in Deutschland bescheinigen dem Energieanbieter E.ON unter den Stromversorgern den höchsten Kundennutzen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie von ServiceValue in Kooperation mit der "Bild"-Zeitung*, für die mehr als 890.000 Verbraucherurteile zu Unternehmen aus gut 230 Branchen ausgewertet wurden. E.ON positioniert sich unter den Stromversorgern als Branchenbester auf Platz 1 und wird als Anbieter mit dem "höchsten Kundennutzen" ausgezeichnet.E.ON Geschäftsführer Wolfgang Noetel, verantwortlich für Privatkunden und Service bei E.ON Energie Deutschland: "Für uns bei E.ON hat es höchsten Stellenwert, unseren Kunden exzellenten Service und besonders attraktive Produkte zu bieten. Wir freuen uns deshalb sehr über die Auszeichnung als 'Deutschlands Kundenkönig'. Sie bestätigt, dass es uns mit Angeboten wie unserem Vorteilsprogramm E.ON Plus gelingt, für viele Konsumenten der Stromversorger erster Wahl zu sein und unsere Kunden langfristig zu überzeugen."E.ON Plus: Bündeln lohnt sichDas Vorteilsprogramm E.ON Plus belohnt die Kunden: Beim Bündeln ausgewählter Strom- und Erdgas-Tarife(1) erhalten sie nicht nur Ökostrom ohne Aufpreis(2), sondern auch einen Rabatt in Höhe von 60 Euro(3) pro Jahr und ausgewähltem Vertrag auf ihre Energiekosten. Mehr zum Vorteilsprogramm unter http://www.eon.de/plus .Hintergrund zur StudieDie Studie von ServiceValue und "Bild" wurde von Mai bis Juni 2020 durchgeführt. Insgesamt wurden 3.144 Unternehmen/Marken aus 233 Branchen bewertet. Der Untersuchung liegen insgesamt 890.000 Verbraucherurteile zugrunde. Die Bewertung "Hoher Kundennutzen" erhalten alle Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche besser als der Gesamtmittelwert über alle Marktbegleiter abschneiden. Unternehmen, die innerhalb dieser Gruppe wiederum über dem Durchschnitt liegen, erhalten die Bewertung "Sehr hoher Kundennutzen". Das Prädikat "Höchster Kundennutzen" erhalten die Unternehmen, die in ihrer Branche die beste Beurteilung erreichen. Im Vergleich der Stromversorger ist E.ON Branchenbester.* Die Studie ist hier abrufbar: http://ots.de/GgLG8D(1) Ausgenommen sind: Rahmenverträge, Grund- und Ersatzversorgung, die E.ON Produktlinien Pur, Smart, Regional, Kombi, HanseDuo, BerlinStrom sowie die Produkte Lifestrom flex, Lidl-Strom flex, Solar Cloud Basis, BasisStrom Öko, CleverStrom Öko, PremiumStrom Öko, BasisErdgas Öko, CleverErdgas Öko, PremiumErdgas Öko und Heizstromverträge. Die aktuelle Übersicht über die ausgenommenen Energieverträge sowie die Teilnahmebedingungen finden Sie unter https://www.eon.de/agb-eonplus .(2) Gilt nicht bei bestehenden Ökostrom-Tarifen(3) Sie erhalten den Rabatt, wenn bei zwei kombinierten Verträgen der monatliche Abschlag insgesamt mindestens 120 EUR beträgt. Des Weiteren wird der dauerhafte Rabatt erst nach Ende der Erstvertragslaufzeit gezahlt, falls Sie einen Neukundenbonus einschließlich Sachprämie über 50 EUR bekommen haben.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbH Arnulfstraße 203 80634 München http://www.eon.dePressekontakt: Arne Schleef Tel.: 089 / 1254 1242 arne.schleef@eon.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/109984/4673286 OTS: E.ON Energie Deutschland GmbHOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell