E.ON: Zukunft im Norden!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Kritische Infrastrukturen sind für den Energieversorger E.ON nach eigener Einschätzung ein attraktiver Zukunftsmarkt. Im Zuge der Digitalisierung der Gesellschaft stiegen mit dem Wachstum der Rechenzentren die Anforderungen an die Versorgungssicherheit. Daher sei besonders die Nachfrage nach einer unterbrechungsfreien Stromversorgung gestiegen, heißt es. Und weil das so ist, hat sich E.ON nun in Skandinavien zukunftsträchtige Pfründe gesichert.

5000 Kunden in Skandinavien

E.ON habe das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung