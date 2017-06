E.ON: Wo geht die Reise hin?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

die Aktie von E.ON konnte in den letzten beiden Wochen insgesamt um mehr als 6 % aufsatteln. Der Wert schaffte damit per Monatsfrist sogar ein Plus von gut 10 %. Die Kurse sind seit Jahresanfang insgesamt sogar um 17 % geklettert. Damit gelingt es der Aktie, die Tops immer weiter nach oben zu schieben. Das aktuelle 6-Monats-Hoch liegt bei 7,83 Euro. Damit fehlen bis zum nächsten Hoch, dem 1-Jahres-Top bei 9,58 vom 28. Juli 2016, nur noch 18 %. Angesichts des starken Aufwärtstrends ist dies eine durchaus machbare Aufgabe.

Bankanalysten optimistisch

Die Aktie hat auch bei Bankanalysten einen starken Rückhalt. 60 % votieren für einen Kauf, 30 % wollen den Titel derzeit „halten“ und nur deren 10 % „verkaufen“. Grundlage der guten Einschätzungen sind zumindest aus technischer Perspektive die aktuellen Trendsignale. Der Wert konnte die Trendpfeile in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen aufwärts drehen. Der Abstand zum langfristig entscheidenden GD200 liegt bei 12 % und ist damit vergleichsweise hoch.

Auch die Distanzen zu den kürzerfristigen Trendsignalen sind mit mindestens 5 % ausreichend hoch, um eine baldige Trendumkehr als eher unwahrscheinlich erscheinen zu lassen. Derzeit hat die Aktie damit einen breiten und gleichzeitig starken Aufwärtstrend erreicht. Das nächste Kursziel der Charttechniker liegt bei 10 Euro.

Die Aktie ist deutlich im grünen Bereich.

