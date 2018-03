E.ON: Wie schätzen die Analysten die Versorger-Aktie ein?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Leser,

durch die geplante Übernahme von Innogy hat sich das Bild der E.ON-Aktie gewandelt. In den vergangenen Jahren ging es eher bergab, nun könnte wieder neuer Schwung in die Aktie kommen. Das sehen auch viele Analysten so und raten zum Kauf der Aktie!

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: UBS sieht den fairen Wert der Aktie bei 10 Euro!

Durch das ausgegebene Kursziel hat ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.