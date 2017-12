E.ON: Wie ist der Stand der Dinge?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

letzte Woche bewegte E.ON die Gemüter der Anleger und Frank Holbaum hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Der Stand! Charttechniker sehen in der E.ON-Aktie derzeit ein Potenzial für Kursgewinne von 30 % oder mehr, wenn eine bestimmte Hürde überwunden werden kann – dies entspräche einem Anstieg auf über 10 Euro.

Die Entwicklung! Auch wenn die charttechnische Hürde der Fortsetzung des übergeordneten langfristigen Aufwärtstrends noch im Wege steht, konnte der Unterstützungsbereich bei 9,40 Euro bestätigt werden. Dies eröffnet die Chance für einen Angriff auf die 10 Euro-Marke. Danach könnten die 10,75 Euro erreicht werden, die am 8. November 2017 das aktuelle 2-Jahres-Hoch markiert hatten.

Die Analystenmeinungen! 60 % der Bankanalysten empfehlen E.ON zum Kauf, 35 % wollen halten und 5 % verkaufen – die Stimmung ist also gut. Technische Analysten sehen die Aktie im Aufwärtstrend und der Wert hat mittlerweile einen Vorsprung von 8 % zum GD200. Bei Notierungen um 8,68 Euro könnte der Wert in den Abwärtstrend übergehen.

Der Ausblick! Die E.ON-Aktie könnte gar die 15 Euro erreichen, denn bei 14,69 Euro war am 27. April 2015 das bisherige 3-Jahres-Hoch erreicht worden – bei 15,41 Euro gar das 5-Jahres-Top. Auch nach unten gibt es viele kleinere Unterstützungen, die gegen mögliche Verluste absichern.

Wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.