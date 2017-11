E.ON: Wie geht es nach dem jüngsten Rücksetzer für die Aktie weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Leser,

im Bereich der 200-Wochenlinie wurde die Aufwärtsbewegung der E.ON-Aktie zuletzt gebremst. Trotz eines zwischenzeitlichen Ausbruchs ging die Aktie wieder zurück, eine bestätigende Formation hat noch nicht stattgefunden. Deshalb befindet sich die E.ON-Aktie im Moment noch in einer abwärts gerichteten Bewegung.

Einschätzungen zum Chartbild: Übergeordneter Aufwärtstrend gibt die Richtung vor!

Auf Wochenbasis ist der Aufwärtstrend, der auf den Abwärtstrend folgte, gut zu erkennen. Dieser wurde bisher noch nicht in Bedrängnis gebracht, sodass von einer weiteren trendtechnischen Bewegung ausgegangen werden kann. Als Kursziel würde sich damit wieder die 200-Wochenlinie ergeben.

Charttechnische Analyse: Unterstützung könnte von der 100-Tagelinie kommen!

Nachdem die E.ON-Aktie den ersten gleitenden Durchschnitt (38) unterschritten hat, könnte sie nun in Richtung des nächsten gleitenden Durchschnitts wandern. Dieser befindet sich aktuell bei 9,43 Euro und bewegt sich nach oben, also in Richtung des aktuellen Kurses. Sollte die Durchschnittslinie den Kurs nicht stützen können, gäbe es noch die 200-Tagelinie als potenziell unterstützenden Faktor.

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.