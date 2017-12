E.ON: Wichtige Unterstützungen voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

die Käufer der E.ON-Aktie taten sich im Dezember schwer, den jüngsten Abwärtsrutsch zu stoppen und die Aktie des Energieversorgers zu stabilisieren. Im Bereich um 9,75 Euro kämpfte man einige Tage vergeblich um eine Stabilisierung. Weil am Ende keine Bodenbildung gelang, erzwangen die Verkäufer weitere Abgaben bis in den Bereich von 9,20 Euro.

Auf diesem Niveau bemühten sich die Käufer in den beiden Wochen vor Weihnachten erneut, einen Wiederanstieg zu initiieren. Es gelang ihnen zwar, den Kurs von den erreichten Monatstiefs zu lösen und ihn wieder bis knapp unter 9,50 Euro ansteigen zu lassen. Doch am Ende rissen die Verkäufer erneut das Heft des Handelns an sich und schickten die Aktie ein weiteres Mal auf Talfahrt.

In den verbleibenden Handelstagen des Jahres 2017 muss damit gerechnet werden, dass es den Verkäufern gelingen wird, den Kurs noch etwas tiefer fallen zu lassen. Die nächste, bei knapp über 9,00 Euro liegende Unterstützung, stammt aus dem Juni 2017. Sie ist zum Greifen nah und könnte daher sehr leicht angelaufen und getestet werden.

Können die Käufer den Kursverlusten Einhalt gebieten?

Können die Käufer die Juni-Unterstützung und die runde 9,00-Euro-Marke nicht behaupten, muss mit weiteren Kursverlusten gerechnet werden, die den Kurs der Aktie in den ersten Handelstagen des neuen Jahres bis auf das Niveau von 8,60 Euro fallen lassen könnten. Auf diesem Niveau endete im Juli 2017 ein Versuch der Käufer, den Kurs der E.ON-Aktie weiter ansteigen zu lassen. Von daher ist an dieser Stelle wieder mit einer stärkeren Gegenwehr der Bullen zu rechnen.

Die kommenden Handelstage versprechen damit nicht nur wieder einmal spannend zu werden. Von hoher Bedeutung könnte insbesondere auch der Handelsbeginn im neuen Jahr werden. Er könnte eine Grundsatzentscheidung zugunsten der Bullen oder Bären bringen, die den Kurs der E.ON-Aktie nicht nur für einige wenige Tage, sondern gleich für Wochen und Monate entscheidend beeinflusst.

