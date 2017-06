Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Leser,

das kann doch schön sein, wenn eine Mutter sieht, wie ihr eigenes Kind gewissermaßen flügge geworden ist. So geschehen gestern auf der ersten ordentlichen Hauptversammlung von Uniper – ehemalige Tochter von E.ON, seit September 2016 börsennotiert und seit Dezember 2016 Mitglied im MDAX. Am Donnerstag nun fand die erste ordentliche Hauptversammlung von Uniper statt. Das dürfte auch in Kreisen des obersten E.ON-Managements interessiert beobachtet worden sein. Und das, was das Uniper-Management da mitteilte, konnte beruhigen und durchaus erfreuen – auch wenn es nicht sonderlich überraschend war. Konkret:

E.ON: Wenn die Tochter Freude macht

„Alle Finanzziele für Geschäftsjahr 2016 erreicht“ – konnte Klaus Schäfer, der Vorstandsvorsitzende von Uniper, in der Essener Grugahalle verkünden. Und auch die Aktionäre können sich direkt über Dividende (0,55 Euro pro Aktie) und Kursgewinne (rund 75% seit dem Börsengang im September 2016!) freuen. Wen störte da schon ein Gegenantrag vom Dachverband Kritische Aktionäre?

Uniper sei „maximal intransparent bezüglich der Herkunft seiner Kohle“, und es werde „Blutkohle“ importiert, so hieß es von Seiten des Dachverbands. Da aber kaum ein Aktionär dafür Interesse zeigte, wurde das gewissermaßen weggelächelt. Und die Mutter E.ON konnte gewissermaßen zufrieden nickend beobachten, wie sich ihre Tochter geschlagen hat. Allerdings mit dem Unterschied, dass in diesem Bild eine Tochter auch zur „ehemaligen Tochter“ werden kann. Insofern beende ich die Analogie zum Familienbild hiermit, bevor dieses Bild in Gefahr ist, völlig zusammenzubrechen.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.