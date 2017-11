E.ON: Weiter obenauf!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON ist in den vergangenen Tagen beeindruckend stark geblieben, urteilen charttechnische Analysten. Zum Wochenauftakt wurde dieser Eindruck klar bestätigt. Denn die Aktie sattelte nicht nur auf, sondern befindet sich auf dem höchsten Kurs der vergangenen zwei Jahre. Die Charttechniker vermuten, dass nun Luft bis zum nächsten Top sei, dem bisherigen 4-Jahres-Hoch bei 15,41 Euro vom 5. Dezember 2014!

Unterstützungen hat sich der Titel jüngst durch den Durchbruch auf mehr als 10 Euro sowie die Bestätigung dieser Kursgrenze aufgebaut. Charttechnisch betrachtet ist nicht mit einem kurzfristigen Rücksetzer unter diese Linie zu rechnen. Fundamental orientierte Analysten richten ihren Blick derweil auf die Klimakonferenz in Bonn. Dort wird darüber entschieden, wie die künftige Energieversorgung aussehen soll. So liegt immerhin etwas Spannung in der Luft. Dennoch: 50 % aller Bankanalysten empfehlen noch den „Kauf“, 35 % wollen derzeit lediglich „halten“, 15 % sind der Meinung, der Titel sei ein „Verkauf“.

Technische Analysten: Aktie im klaren Aufwärtstrend

Auch technische Analysten sind der Meinung, dass sich E.ON in einem klaren Hausse-Modus befinde. Der Abstand zur 200-Tage-Linie ist inzwischen auf mehr als 22 % angewachsen. Ein deutliches Aufwärtssignal. Es sieht also sehr vielversprechend aus!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.