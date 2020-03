E.ON & Waste Management: Günstiges, dynamisches Dividendenduo in der Korrektur?!

Weitere Suchergebnisse zu "Waste Management":

Die weltweiten Börsen sind noch immer am Beben, präsentieren sich jedoch uneinheitlich. Der DAX hat bis zum Zeitpunkt meines Verfassens die Marke von 12.000 Zählern solide behauptet. Der US-amerikanische Dow Jones erlebte hingegen erneut einen rabenschwarzen Tag. Die dortige Zentralbank, die Fed, hat die Märkte ordentlich durchgerüttelt.

Viele Aktien korrigieren jedenfalls in Anbetracht der wirtschaftlichen Unsicherheiten. So manche zu Recht, andere wiederum eher nicht. Zwei Bereiche, die dabei eigentlich weiterhin solide bleiben, sind die der Ver- und Entsorger.

Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf die Dividendenaktien von Waste Management (WKN: 893579) und E.ON (WKN: ENAG99), die beide günstiger sind, sich jedoch behaupten. Und möglicherweise ein dynamisches Duo innerhalb der Korrektur sein könnten.

1. E.ON: Solide, dividendenstark, günstig

Eine erste Aktie, die sich solide präsentiert, ist zunächst die von E.ON. Der deutsche DAX-Versorger hat bis heute lediglich von 11,49 Euro auf das aktuelle Kursniveau von 11,06 Euro (04.03.2020, maßgeblich für alle Kurse) eingebüßt. Das entspricht lediglich einem Minus von knapp 4 %, was vergleichsweise gering ist.

Dabei verfügt E.ON über ein grundsätzlich stabiles Geschäftsmodell. Egal ob Coronavirus oder nicht, die Stromversorgung muss schließlich gewährleistet sein. Und dass es sich dabei um einen interessanten und lukrativen Markt handelt, beweist eine spannende Zahl, die gegenwärtig medial diskutiert wird: Alleine die deutschen Haushalte bezahlten im letzten Jahr nämlich 39 Mrd. Euro für Strom.

Zusätzlich zu diesem defensiven Geschäftsmodell verfügt E.ON sogar über eine vergleichsweise preiswerte Bewertung. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau und einem zuletzt ausgewiesenen Gewinn je Aktie in Höhe von 1,49 Euro beläuft sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf rund 7,4. Bei einer letztmalig ausgezahlten Dividende in Höhe von 0,43 Euro beträgt die Dividendenrendite hingegen 3,88 %. Ein solider, günstiger Mix in Zeiten des Coronavirus, der durchaus einen näheren Blick verdient haben könnte.

2. Waste Management: Solide, günstiger, wachsende Dividende!

Eine zweite Aktie, die ebenfalls über ein beständiges Geschäftsmodell verfügt, ist die von Waste Management. Wie dieser Name vermuten lässt, handelt es sich dabei um ein Entsorgungsunternehmen. Mit seinen weitverzweigten Deponien und seinem führenden Netz an Verträgen ist Waste Management dabei der unangefochtene Marktführer. Grundsätzlich eine starke Ausgangslage, die es ebenfalls zu würdigen gilt.

Die Entsorgung ist und bleibt dabei ein Basisbereich, der immer abgedeckt sein muss. Ob Coronavirus oder nicht: Wenn der Müll liegen bleibt, haben die Menschen ganz andere Probleme. Entsprechend wird dieser Basisgeschäftsbereich immer florieren, egal wie es um die Wirtschaft oder die Konjunktur steht.

Die Aktie von Waste Management hat dabei inzwischen ein wenig nachgegeben. Von einem Vor-Corona-Kursniveau von 117,70 Euro ging es dabei auf das derzeitige Niveau von 104,20 Euro bergab, immerhin ein Minus von rund 11,5 % innerhalb kürzester Zeit. Bei einem 2019er-Gewinn je Aktie in Höhe von 3,93 US-Dollar beläuft sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis jedoch noch immer auf rund 28,7. Günstig sieht gewiss anders aus, aber defensive Qualität hat manchmal ihren Preis.

Erwähnenswert ist außerdem das solide Dividendenwachstum dieses Entsorgers. Nicht bloß, dass Waste Management inzwischen seit 17 Jahren in Folge Jahr für Jahr die eigene Dividende erhöht. Nein, innerhalb der letzten zehn Zwölfmonatsperioden hat sich die Ausschüttung hier auch rund verdoppelt. Bei einer Quartalsdividende in Höhe von 0,545 US-Dollar beläuft sich die aktuelle Dividendenrendite dabei auf rund 2 %. Für eine derart defensive Aktie womöglich dennoch interessant.

Keine Sorge um diese Geschäftsmodelle!

Wer als Investor auf der Suche nach defensiven Geschäftsmodellen ist, sollte daher das Folgende bedenken: Ver- und Entsorger bedienen grundsätzlich wichtige Basisdienstleistungen. Ohne diese läuft wenig, entsprechend stehen viele solche Unternehmen für grundsolide Geschäftsmodelle ein.

Die beiden Aktien von E.ON und Waste Management können dabei womöglich eine interessante Wahl sein. Als Investor, der hier auf der Suche nach einer starken defensiven Klasse ist, kann man bei diesen Namen durchaus einen näheren Blick riskieren.

The post E.ON & Waste Management: Günstiges, dynamisches Dividendenduo in der Korrektur?! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Bist du bereit für eine Aktienmarktkorrektur (oder noch Schlimmeres)? Für den Aktienmarkt ging es lange Zeit immer weiter nach oben, bis sich Anfang 2020 plötzlich alles verändert hat.

Das Coronavirus beschäftigt die ganze Welt, und auch die Börsen. Lieferketten werden unterbrochen, Reisen abgesagt und Konsum verschoben. Das wird nicht einfach für die Wirtschaft. Dabei war Deutschlands Wirtschaft bereits vor dem Coronavirus nicht stark.

Es ist sehr schwer, sich genau auszumalen, wie empfindlich die Börsen auf wirtschaftliche Schwäche reagieren werden. Man kann sich einige unschöne Szenarien vorstellen.

Natürlich ist es nie erfreulich, wenn das eigene Portfolio an Wert verliert, aber wenn man einige Dinge beachtet, kann man auch mit schwierigen Börsenphasen gut umgehen. Lade noch heute unseren gratis Bericht Der Bärenmarkt-Überlebensguide herunter, und finde nicht nur heraus, wie du dich auf eine Korrektur vorbereiten kannst, sondern wie du sogar davon profitieren kannst.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool empfiehlt Waste Management.

Motley Fool Deutschland 2020