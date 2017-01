E.ON: Was taugen die guten Vorsätze für 2017?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Leser,

das kommende Jahr 2017 wird für den Energieriesen E.ON zu einem Jahr der Bewährungsproben. Die Düsseldorfer haben sich ein strammes Sparprogramm für die anstehende Zeit verordnet. Konkret geht es um Zahlungen an den Atomfonds, welche im Juli in einer stattlichen Höhe von 10 Milliarden Euro fällig werden. Jene zu entrichtende Leistung könne E.ON „ohne Ratenzahlung“ begleichen, erläuterte nun Johannes Teyssen, Vorstandsvorsitzender bei E.ON im Zuge eines Interviews mit der Rheinischen Post. Teyssen gab hierzu bekannt, dass der Stromriese über bemerkenswerte 14 Milliarden Euro an flüssigen Mitteln verfüge.

Teyssen gab überdies zu Protokoll, dass man gewillt ist, die anstehenden 2 Milliarden Euro an Risikoprämie über eine Kapitalmaßnahme zu erbringen. Hierfür könnte E.ON beispielsweise Wandelanleihen auf Uniper-Aktien, Hybridanaleihen oder diverse andere Finanzierungsoptionen erwägen. Des Weiteren könnten neue Wertpapiere über das sogenannte Zugelassene Kapital (10 Prozent des Grundkapitals) zugesprochen werden, was bei derzeitiger Kurssituation mitunter 1 Milliarde Euro zusätzlich in die Kassen spülen könnte. Im Zuge des Sparprogramms sei es zudem vorgesehen, zentrale Verwaltungsstellen zu kürzen, um Personal- und Sachkosten einzusparen.

E.ON gibt sich stark

E.ON gibt sich selbst ambitionierte Ziele und versucht mit aller Kraft der etwas missglückten Lage Herr zu werden. Teyssens Worte sollen den Anlegern und Mitarbeitern klarmachen, dass das Unternehmen selbst in der Lage sei, sich aus der vorherrschenden Schieflage zu befreien. Ein Übernahmekandidat sei E.ON jedenfalls nicht.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse