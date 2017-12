E.ON: Was macht der Aktienkurs?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Johannes Weber, was es derzeit mit dem Kurs der E.ON-Aktie auf sich hat. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Für die E.ON-Aktie wurde der Weg nach Norden zuletzt im Bereich der 200-Wochenlinie gebremst, denn obwohl es zwischenzeitlich zu einem Ausbruch gekommen war, hat dies nicht gehalten und eine bestätigende Formation hat noch nicht stattgefunden. Es geht noch immer abwärts.

Die Entwicklung! Nachdem es bergab ging, kann auf Wochenbasis ein Aufwärtstrend ausgemacht werden, der einer trendtechnischen Bewegung mit dem Kursziel der 200-Wochenlinie entsprechen könnte.

Der Ausblick! Nach dem Unterschreiten des ersten gleitenden Durchschnittes (38) könnte nun der nächste gleitende Durchschnitt bei 9,43 Euro in einer Aufwärtsbewegung anvisiert werden. Falls die Durchschnittslinie nicht hält, könnte die 200-Tagelinie als Unterstützung dienen.

Wie wird es mit dem Unternehmen und seiner Aktie weitergehen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.