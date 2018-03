E.ON: Was ist da los?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Leser,

E.ON ist am Montag schwach in die neue Woche gestartet. Die Aktie stand kurz davor, wieder dauerhaft Kurs in Richtung Norden zu nehmen. Der Wert fiel nun aber wieder etwas zurück. Das wiederum bedeutet, dass die Aktie jetzt vor einer wichtigen Entscheidung stehen könnte. Im Einzelnen: wenn der Kurs nach einem Abschlag von 1,5 % am Montag schnell wieder aufsatteln ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.