E.ON: Was bringt das neue Jahr?

letzte Woche mussten die Anleger von E.ON einige Neuigkeiten verdauen. Denn das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, demzufolge die deutschen Energiekonzerne einen beschränkten Anspruch auf Entschädigung aufgrund des plötzlichen Atomausstiegs 2011 besitzen, lässt derzeit die Köpfe der Analysten heiß laufen. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche E.ON und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Acht neue Analysteneinschätzungen im Dezember! Dabei fällt auf, dass sich die Experten hinsichtlich der Zukunftsaussichten des Energieversorgers nicht gerade einig sind. Großes Thema war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, darüber, dass die deutschen Energiekonzerne einen beschränkten Anspruch auf Entschädigung aufgrund des plötzlichen Atomausstiegs 2011 haben. Alberto Gandolfi (Goldman Sachs) sieht das Potenzial für E.ON beispielsweise bei 500-700 Mio. Euro. Nun ist angedacht, dass die Unternehmen diese Schadensersatzforderungen direkt mit dem Atomfonds verrechnen, in den sie einzahlen müssen und dass sie im Gegenzug alle noch anhängige Klagen fallen lassen.

Finanzieller Vorteil: Viele der Analysten sehen dies als einen vorteilhaften Deal für E.ON, da der Konzern keine jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen mit der Bundesrepublik führen muss und sich beide Vorgänge beschleunigen. Auch die Planungssicherheit wird hervorgehoben. Ingo Becker von Kepler Cheuvreux warnt jedoch, dass der Teufel im Detail lauern könnte, was die anstehenden Verhandlungen betrifft.

Kapitalerhöhung? Das Thema Kapitalerhöhung ist allerdings laut Werner Eisenmann (DZ Bank) und Lawson Steele (Berenberg) noch nicht vom Tisch. Der Vorstand könne sich sogar unmittelbar nach Abschluss der Verhandlungen mit der Bundesregierung diesem Thema widmen, so Steele. Vielleicht schon im 1. Quartal 2017. Würde der Kurs der E.ON-Aktie dann leiden?

Analystenempfehlungen im Überblick (Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)Deutsche Bank: „Buy“ – 8,00 Euro (+17 %)

Goldman Sachs: „Buy“ – 7,90 Euro (+16 %)

Kepler Cheuvreux: „Reduce“ – 7,00 Euro (+3 %)

Independent Research: „Halten“ – 7,00 Euro (+3 %)

DZ Bank: „Halten“ – 6,70 Euro (-2 %)

RBC Capital: „Sector Perform“ – 6,50 Euro (-5 %)

Berenberg: „Hold“ – 6,40 Euro (-6 %)

Citigroup: „Sell“ – 5,50 Euro (-19 %)

