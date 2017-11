E.ON: Was bewirkt das Jamaika-Aus?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Leser,

E.ON hatte in den vergangenen Tagen stets darunter gelitten, dass die neue Regierung vermeintlich neue Signale in der Energiepolitik aussenden würde. Durch das jähe Ende der Jamaika-Sondierungsgespräche hätte es daher auch zu neuen Impulsen an den Märkten kommen können. Letztlich wussten die Anleger aber selbst wohl nicht so viel mit den politischen Entwicklungen anzufangen und ließen die Aktie zu Wochenbeginn mit einem Ergebnis von -0,10 % auf der Stelle treten. Zuletzt hatte E.ON innerhalb von einer Woche satte 4 % abgegeben. Dies zeigt die Verunsicherung.

Chartanalysten sind der Meinung, dass die Grenze von 10 Euro entscheidend sein dürfte. E.ON hatte diese markante Linie erst vor wenigen Tagen unterkreuzt. Nun könnte es allerdings wieder etwas weiter nach unten gehen. In Höhe von 9,50 Euro sind immerhin deutliche Unterstützungen sichtbar, die sich im August und September herausgebildet hatten. Unter den fundamental orientierten Analysten sind noch immer 55 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 40 % wollen noch „halten“. Nur 5 % denken an einen „Verkauf“.

Technische Analyse: Formal noch im Aufwärtstrend

Formal ist die Aktie von E.ON nach wie vor im Aufwärtstrend. Immerhin verlaufen die Kurse oberhalb der 100-Tage-Linie und über dem langfristig bedeutenden GD200. Ein Abstand von gut 14 % zur 200-Tage-Linie verdeutlicht einen immer noch starken Hausse-Modus. Insofern geht von der technischen Analyse ein klares Kaufsignal aus!

3 Gründe, wieso diese Aktie Ihnen jetzt +12.330 % Gewinn bringt!

Grund Nr. 1: Diese Aktie revolutioniert kommenden Montag die Automobil-branche, dahinter versteckt sich das „Weiße Gold“.

Grund Nr. 2: Diese Revolution ist gewaltiger als das Elektro-Auto!

Grund Nr. 3: Diese Aktie wird ab dem kommenden Montag nur noch eine Richtung kennen: OBEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um den Namen der Aktie KOSTENLOS zu erfahren!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.