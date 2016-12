E.ON: Was Innogy kann, kann E.ON schon lange!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

nach der RWE-Ökostromtochter Innogy will sich auch der Essener Rivale E.ON in Zukunft stärker dem Geschäftsbereich Elektromobilität zuwenden. Der Schwerpunkt liege hierbei auf dem Auf- und Ausbau einer europaweiten Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Dänemark kann in dieser Hinsicht als Blaupause dienen. Hier betreibt E.ON bereits 2.500 Ladestationen und ist mit rund 300.000 Ladevorgängen im laufenden Jahr Marktführer. Ohnehin zählt Dänemark zu einem der am weitesten entwickelten E-Mobilitäts-Märkte Europas. Auch in Schweden und in Großbritannien startete E.ON vor einigen Wochen mit dem Bau eines Ladenetzes. Hierzulande können Unternehmen und Gemeinden Ladestationen von E.ON kaufen oder pachten. „Wir glauben fest an die Zukunft der Elektromobilität und das enorme Wachstumspotenzial, das damit einhergeht“, machte Vorstandsmitglied Carsten Wildberger deutlich.

Ein gemeinsames Ziel

Innogy hatte unlängst verkündet, ab Januar 2017 eine neue Geschäftseinheit für alle Aktivitäten im Bereich Elektromobilität ins Leben zu rufen. Neben dem offensichtlich stark wachsenden Markt werden die Unternehmen auch durch die Politik in ihrem Handeln bestärkt. Seit diesem Frühjahr gibt es in Deutschland umfassende Fördermaßnahmen, um die Entwicklung von Elektroautos voranzutreiben. Auch das von der Autobranche geplante Schnellladenetz in Europa soll mit 300 Mio. Euro bezuschusst werden.

Positive Signale?

Nach der Abspaltung und dem Börsengang der neuen Kraftwerkstochter Uniper hat die E.ON-Aktie deutlich nachgegeben. In den letzten Wochen bäumte sich das Papier wieder ein wenig auf. Auf 1-Monats-Sicht stehen Kursgewinne von gut 9 Prozent zu Buche.

