E.ON: Warum die Innogy-HV potenziell interessant war!

Bekanntlich hat E.ON große Pläne – dazu gehört unter anderem die Übernahme der Innogy SE. Den größten Batzen der Beteiligung an Innogy wird E.ON von RWE erhalten – so eine Vereinbarung mit RWE. Doch es soll auch ein Übernahmeangebot für die verbliebenen freien Aktionäre der Innogy SE geben. Wie äußert sich denn das Innogy-Management dazu? Bekanntlich teilte dieses am 13. März ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.