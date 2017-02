E.ON: Viel zu günstig!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Lieber Leser,

es stehen weitere Verkäufe von Geschäftsbereichen im Raum. Ein maßgeblich an E.ON beteiligter Fonds, die PSAM, will gerne weiter Abspaltungen sehen. Das Management des Fonds sieht einzelne Anteile als wesentlich wertvoller, wenn diese unabhängig von dem Essener Stromkonzern wären. Es ist die Rede von einer Abspaltung des Windkraftgeschäfts und der Auslandssparte.

Bereits der zweite Fonds macht Druck

„Wir würden daher gern weitere Abspaltungen von Geschäftsteilen sehen“, sagte Peter Schoenfeld dem „manager-magazin“. Der Vermögensverwalter steht mit seinen Forderungen nicht alleine da. Auch Knight Vinke, ein Hedgefonds aus den USA, macht dem Konzern Druck. Seit mehr als 2 Jahren pocht der Hedgefonds auf eine Zerschlagung des Energiekonzerns. Der Grund liegt in der Bewertung. Experten gehen davon aus, dass E.ON in seinen Einzelteilen wertvoller sei als der aktuelle Börsenkurs. 21 Milliarden Euro beziffern Analysten den Wert aller E.ON-Einzelsparten. An der Börse ist E.ON aber nur mit rund 14 Milliarden Euro bewertet.

Hier geht mehr!

Aus technischer Sicht steht die Aktie vor einem spannenden Szenario. Sollte das Hoch aus der letzten Woche genommen werden, liegt der nächste Wiederstand bei 7,40 Euro. Ein brutaler Widerstand, der bei Überwinden aber ein enormes Kurspotential verspricht. Kurse von 8 Euro könnten dann folgen.

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse