E.ON nach Uniper-Bericht mit Sprung nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Leser,

E.ON eröffnet am Dienstagnachmittag mit einem Up-Gap auf Tageskerzenbasis. Grund dafür ist der Quartalsbericht der Tochter Uniper. Die Zahlen deuten zwar auf Sicht der letzten neun Monate weiterhin eine Verbesserung der operativen Lage bei dem Tochterunternehmen an. Auf Quartalsebene fiel der operative Verlust jedoch deutlich höher aus. Positiv hingegen: Es wurde im Rahmen der Präsentation Fortums Angebot zur Übernahme besprochen. Der finnische Konzern will weiterhin 22 Euro je Aktie auf den Tisch legen. Ob das Management von Uniper das Angebot annimmt oder nicht, wird laut Plan in den nächsten zwei Wochen bekannt gegeben. Im Anschluss dürfte die “Acceptance Period” sich bis Ende Januar 2018 fortsetzen.

Uniper verzeichnet ein geringeres Netto-Minus

Uniper hat per drittes Quartal einen Umsatz von 15,63 Mrd. Euro erzielt – ein Plus von 6,54 % gegenüber dem Vorjahr. Der Verlust beim bereinigten EBIT stieg allerdings um 67 % auf -350 Mio. Euro. Netto konnte der Verlust allerdings auf -284 Mio. Euro um 21,32 % verringert werden. Da Ergebnis je Aktie lag bei -0,78 Euro je Aktie nach -0,99 Euro im Vorjahr. Die Jahresprognosen für das EBIT hatte Uniper im Rahmen des Halbjahresberichts auf eine Spanne zwischen 1-1,2 Mrd. Euro angehoben. Diese Prognose wurde nun bestätigt. E.ON wird seinen Bericht am Mittwoch veröffentlichen. Anleger könnten sich vorher zurückhalten.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.