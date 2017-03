E.ON: Der Turnaround des Jahres?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Lieber Leser,

E.ON hat in den vergangenen Tagen die weiteren Kursabschläge verdaut. Zuletzt bewegte sich der Kurs auf der Stelle, zudem könnte die Stimmung unter den Bankanalysten wieder etwas besser geworden sein. Technische Analysten und charttechnische Spezialisten verweisen darauf, dass die Aktie sich zum Turnaround des Jahres entwickeln könnte.

E.ON: Nur noch 10 % „verkaufen“

Jetzt „verkaufen“ nur noch 10 % aller Bankanalysten die Aktie des Energieherstellers. Damit könnte eine jahrelange Abwärtsfahrt beendet sein. Innerhalb einer Woche hatte die Aktie ohnehin zwar annähernd 6 % abgegeben, zuletzt jedoch keine Kursverluste mehr hinnehmen müssen. Das zuletzt markierte 6-Monats-Hoch 7,56 ist zwar gut 6 % entfernt. Darüber jedoch könnte die Aktie Kurs Richtung 10 Euro nehmen, meinen Charttechniker.

Denn etwa in Höhe der bisherigen Tops befindet sich ein charttechnischer Widerstand, über dem die Kurse freie Bahn bis zum nächsten Top knapp unterhalb von 10 Euro hätten. Mittelfristig hat die Aktie bereits den technischen Aufwärtstrend erreicht. Bezogen auf den gleitenden Kursdurchschnitt der vergangenen 200 Tage fehlen indes noch einmal weitere gut 5 %. Das heißt, die Aktie steht derzeit auf den Kaufzetteln der technisch und charttechnisch geprägten Analysten.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.