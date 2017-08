E.ON: Ein Top jagt das nächste!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON konnte in den vergangenen Handelswochen seine starke Verfassung bestätigen. Die Aktie schaffte allein innerhalb der letzten Handelswoche einen satten Kurssprung in Höhe von 4 %. Binnen zwei Wochen ging es um 9 % nach oben. Und das Monatsergebnis liegt mit +13 % weit oberhalb des Marktdurchschnitts. Dabei profitiert das Unternehmen offensichtlich noch von den Sonderzahlungen durch den Bund, nachdem dieser den Streit um die Stilllegung der Atomkraftwerke gerichtlich verloren hat.

Charttechniker sehen die Aktie noch längst nicht am Ende des Aufwärtstrends. Immerhin wurde jetzt das 1-Jahres-Hoch bei 9,60 Euro markiert. Es fehlen damit nur wenige Cent zur Barriere bei 10 Euro. Das 2-Jahres-Hoch bei 10,94 Euro datiert vom 20. August 2015. Bis dahin fehlen noch 13 %. Das eigentliche Kursziel aber lautet nach Ansicht der Charttechniker 15,41 Euro, das derzeitige 4-Jahres-Hoch vom 5. Dezember 2014.

E.ON technisch stark

Die gute Entwicklung zeigt sich auch in der technischen Analyse. E.ON konnte die Trendpfeile in den bedeutenden zeitlichen Perspektiven durchgehend nach oben drehen. Dies geschah zwar erst in den jüngsten Handelssitzungen, dennoch ist der Vorsprung auf die Trendsignale bereits groß. Zum GD20 als Maßstab für den kurzfristigen Trend ist ein Polster von 8 % entstanden, auf den GD200 beträgt der Vorsprung bereits annähernd 29 %.

Damit ist E.ON im grünen Bereich und bietet beste Chancen.

