E.ON-Studie: Jeder zehnte Verbraucher schließt seinen Stromtarif per Handy ab (FOTO)

München (ots) -- Vor allem junge Generation setzt auf digitale Kanäle imKundenkontakt- Bayern und Nordrhein-Westfalen besonders digitalNeben Konsumgütern kaufen deutsche Verbraucher auch immer häufigerihre Strom- und Erdgasprodukte per Handy. Das zeigt eine Untersuchungdes Energieanbieters E.ON. Jeder zehnte E.ON-Kunde schließt seinenEnergietarif mittlerweile über ein mobiles Endgerät ab. Im Vergleichzum Vorjahr bedeutet das eine Steigerung von rund 40 Prozent. "UnsereKunden kontaktieren uns auf verschiedenen Kanälen, per Telefon,persönlich oder digital ", so E.ON-Geschäftsführer Uwe Kolks."Digitale Kanäle werden dabei immer wichtiger: Immer mehr Kundenschließen ihren Stromvertrag per Handy ab."Online-Kanäle auf dem VormarschInsgesamt verzeichnen digitale Kommunikationskanäle wie Live-Chat,Mobile-App und Online-Kundenportale bei E.ON im Jahr 2018 einordentliches Plus im Vergleich zum Vorjahr: Die Chat-User stiegen um41 Prozent an, die App-Nutzer um 34 Prozent. "Austausch steht hoch imKurs. Der Kunde möchte seine Fragen live und direkt von überallstellen und sofort eine Antwort bekommen. Daran orientieren wir uns",so Kolks weiter.Bayern und Nordrhein-Westfalen besonders mobil: Unterschiede beiAlter und BundesländernUnterschiede in der Nutzung gibt es bei den verschiedenenBundesländern und dem Alter: Vor allem die Bayern undNordrhein-Westfalen nutzen jeweils zu 20 Prozent die digitalenKontaktkanäle des Energieversorgers und liegen damit weit vorne.Bezogen auf das Alter sind erwartungsgemäß die unter 34-Jährigen miteiner Nutzungsquote von 27 Prozent hauptsächlich am Smartphone aktiv.Die Kundengruppe im Alter zwischen 35 und 44 Jahren nutzt zu 22Prozent digitale Kanäle. "Die junge Generation wächst mit Tablet,Smartphone und Messengerdiensten auf. Für sie ist es ganzselbstverständlich, sich auch mit Unternehmen auf diesen Kanälenauszutauschen", so Kolks abschließend.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Jennifer BaderTel.: 089 / 1254 4593mobil: 0151 / 111 50 178jennifer.bader@eon.comOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell