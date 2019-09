E.ON Studie: 60 Prozent der Deutschen begrüßen Digitalisierung der Service-Landschaft (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

München (ots) -- Deutsche nutzen für Servicefragen am liebsten die E-Mail- Männer kontaktieren Unternehmen deutlich häufiger über digitaleKanäle als Frauen- 81 Prozent der Deutschen legen großen Wert auf vielfältigeKontaktangebote- Banken, Reiseanbieter und Energieversorger schneiden imServicevergleich am besten ab- Energieanbieter E.ON startet Kampagne "1.000 Dank" und bedanktsich für positives KundenfeedbackOb Online-Bestellungen, Live-Chats oder Apps - dass Unternehmenimmer mehr digitale Services anbieten, kommt in Deutschland sehr gutan. Unabhängig von Alter und Geschlecht bewerten knapp 60 Prozent derDeutschen die Digitalisierung der Service-Landschaft positiv. Dasergab eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag desEnergieanbieters E.ON.Dieser Trend zur Digitalisierung zeigt sich auch bei der Wahl derbevorzugten Kommunikationskanäle: Am liebsten kontaktieren dieDeutschen Unternehmen per E-Mail (39%), gefolgt vom klassischen Anruf(23%)und dem persönlichen Besuch vor Ort (16%). Die Gruppe der 18-bis 24-Jährigen setzt überdurchschnittlich oft auf weitere digitaleKanäle wie Social Media (31%), Live-Chats (27%) und Apps (20%). Auchzwischen Männern und Frauen zeigen sich Unterschiede: Während 28Prozent der männlichen Kunden ihre Fragen schon einmal im Rahmeneines Live-Chats geklärt haben, sind es bei den Frauen nur 20Prozent."Insgesamt wünschen sich 81 Prozent der Deutschen eine breitePalette an Kontaktmöglichkeiten, aus denen sie je nach Anliegen undpersönlichen Vorlieben wählen können", erklärt E.ON GeschäftsführerWolfgang Noetel. "Ob telefonisch, per Rückruf, Live-Chat, E-Mail,Post und Fax, per Facebook oder über unsere Frag E.ON Community - mitsieben verschiedenen Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, ist unserService-Team in dieser Hinsicht bestens aufgestellt."Im Branchenvergleich schneiden Banken, Reiseanbieter undEnergieversorger beim Thema Service am besten ab. "Dieses positiveFeedback haben wir zum Anlass genommen, uns bei unseren Kunden fürihr Vertrauen zu bedanken", so Noetel weiter. Im September startetE.ON deutschlandweit eine Kampagne mit Service-Schwerpunkt. Unter demMotto "1.000 Dank" bedankt sich der mehrfach für seineServicequalität ausgezeichnete Energieanbieter für das positiveFeedback seiner Kunden. Unter www.eon.de/danke können Kunden auchselbst Danke sagen und sich für einen von 1.000 Gewinnenregistrieren, um ihn an Freunde, Familie und Kollegen zu verschenken.Im Rahmen der von E.ON beauftragten repräsentativen YouGov-Studiewurden im Zeitraum vom 31. Juli bis 5. August 2019 insgesamt 2.040Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland befragt.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Maike MollingTel.: 089 / 1254 3112maike.molling@eon.comOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell