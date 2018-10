E.ON: Stolz wie Bolle!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Jetzt sollen auch noch Kraftwerke „autonom fahren“: Wie der Energieversorger E.ON am Donnerstag bekannt gab, habe man gemeinsam mit dem Chemieunternehmen „DSM Nutritional Products“ das Industriekraftwerk in Grenzach-Wyhlen im Dreiländereck bei Basel modernisiert, um ein „intelligentes Kraftwerk“ zu ermöglichen. Das Unternehmen DSM ist unter anderem in den Bereichen Gesundheit sowie Ernährung tätig und stellt beispielsweise die wasserlöslichen Vitamine B1, B2 und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.