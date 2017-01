E.ON: Stolz wie Bolle!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Unternehmen, die nachhaltig agieren, sind stets interessant für Investoren. Denn sie garantieren eine zukunftsfähige und damit auch eine meist lukrative Ausrichtung. Hierzu gibt RobecoSAM, ein auf Nachhaltigkeit spezialisierter Investmentexperte, jedes Jahr eine Bewertungstabelle heraus – das sogenannte Sustainability Yearbook. Je Branche schaffen es etwa 15 Prozent der untersuchten Unternehmen in die zertifizierte Auflistung und werden entsprechend ihrer Nachhaltigkeitsbewertung mit Bronze, Silber oder Gold ausgezeichnet.

Yearbook 2017 – E.ON kann aufatmen

Für das Yearbook 2017 wurden 2.473 Firmen aus 60 Branchen in 49 Ländern untersucht. Dabei spielen 25 Nachhaltigkeitskriterien eine Rolle. Wie aus einer Pressemitteilung des deutschen Energiekonzerns E.ON hervorgeht, schaffte das Unternehmen wieder einmal den Sprung in die Bewertungstabelle und verbesserte sich nochmals mit dem Erhalt der Silbermedaille. Doch damit nicht genug. E.ON erhielt obendrein die Auszeichnung „Industry Mover 2017“. Jenes Prädikat wird an ein Unternehmen verliehen, welches innerhalb der jeweiligen Branche die ausgeprägtesten Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr erreichen konnte.

Für Frank Plümacher, Leiter des Sustainability- und HSSE-Segments bei E.ON, ist die Auszeichnung eine Bestätigung der guten Leistungen im Bereich der Nachhaltigkeit. Plümacher bekräftigt weiterhin das Streben „mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie eine stetige Verbesserung“ zu erreichen, um „Erwartungen von Kunden, Investoren und der Gesellschaft gerecht zu werden“.

Die grüne Wandlung

Die gute Bewertung seitens RobecoSAM ist selbstverständlich Wasser auf den Mühlen der Verantwortlichen in Düsseldorf und Essen. Die grüne Wandlung hin zu einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Unternehmensphilosophie wurde von E.ON verstärkt seit der Reaktorkatastrophe von Fukushima – wenn auch nicht immer ganz freiwillig – forciert. Man scheint jedenfalls auf dem richtigen Wege zu sein.

