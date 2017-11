E.ON: Starker Ausbruch … sollte man da nachkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON steht heute Vormittag ganz oben auf der Gewinnerliste des DAX. Charttechnisch präsentiert sich die Aktie perfekt. E.ON (ISIN: DE000ENAG999) war im Oktober über den hartnäckigen Widerstandsbereich um 9,70/9,75 Euro hinausgelaufen, vollzog dann in der vergangenen Woche einen tadellosen Pullback an den Ausbruchslevel und lief von dort aus jetzt auf neue Jahreshochs. Nachdem dieser Rücksetzer nicht nur das vorherige Hoch, sondern auch die mittelfristige Aufwärtstrendlinie und die 20-Tage-Linie verteidigte, gibt es aus dieser Warte heraus nur ein Urteil: bullish!

Gibt es ein „aber“? Das gibt es insofern, als man sich fragen muss, ob das Gerangel um die E.ON-Tochter Uniper tatsächlich für alle Beteiligte zu einer Win-Win-Situation wird. Die finnische Fortum will Uniper haben, Uniper selbst hingegen will selbständig bleiben und RWE würde, falls Fortum kauft, die deutschen Uniper-Kraftwerke gerne übernehmen. Und alle inklusive der „Mutter“ E.ON legen zu. Das sollte ein wenig skeptisch machen, denn alles einmal im Kreis herumzureichen und danach ist alles weit besser als vorher … das klingt sehr optimistisch. Das zweite „aber“ kann, muss aber nicht, in den Quartalsergebnissen liegen, denn die stehen noch aus. E.ON sollte beim Ergebnis des dritten Quartals überzeugen und starke Perspektiven abliefern, ansonsten gingen diesem Aufwärtsschub wohl schnell die Käufer aus. Terminiert sind die Ergebnisse für den 8. November, also für den kommenden Mittwoch.

Solange die Rallye aber läuft, ließe es sich konsequent entlang der charttechnischen Vorgaben agieren. Nachdem die Aktie ganz oben auf der Gewinnerliste des DAX seit Jahresbeginn steht und somit schon sehr viele Vorschusslorbeeren verteilt sind, wäre es aber nur für risikofreudige Akteure noch zu erwägen, bei diesem erneuten Ausbruch auf neue Hochs noch einzusteigen bzw. bestehende Long-Trades aufzustocken. Und da die Börse keine Einbahnstraße ist, sondern derzeit nur so wirkt, sollte man unbedingt mit engen Stoppkursen agieren, wofür sich momentan ein Niveau um 9,65 Euro, knapp unterhalb der August/September-Hochs und der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie, anbieten würde.

