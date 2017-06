E.ON: Starker Anstieg dank Urteil!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

das E.ON-Management kann sich freuen: Offensichtlich hat sich die Klage gegen die Kernbrennstoffsteuer, welche die Bundesregierung von 2011 bis 2016 erhoben hatte, ausgezahlt! Denn das Bundesverfassungsgericht entschied am Mittwoch, dass diese Steuer „nichtig“ sei – die Begründung war formaler Natur, denn der Bund hätte hier wohl in konkurrierender Gesetzgebung den Bundesrat einbinden sollen. Wenn die Steuer aber „nichtig“ ist, dann ist die Frage, was mit den Zahlungen in Milliardenhöhe geschehen wird. Wird der deutsche Fiskus diese nun an E.ON zurückerstatten?

Eine Erklärung für den deutlichen Kursanstieg

Die Wahrscheinlichkeit dafür ist dank des Urteils jedenfalls gestiegen und genau deshalb ist auch die E.ON-Aktie im Kurs deutlich gestiegen. Denn die Überlegung ist klar: Wenn E.ON nun die Steuern zurückerhält, steigen dadurch die liquiden Mittel des Unternehmens erheblich. Dann könnte z.B. eine Sonderdividende gezahlt werden, oder es könnten Aktien des eigenen Unternehmens zurückgekauft werden. Oder es werden vielleicht Schulden getilgt. So oder so oder so – für die Aktionäre sind diese Möglichkeiten alle tendenziell erfreulich. Und genau das erklärt den Kursanstieg der Aktie.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.