E.ON & Sixt auf Erfolgskurs?

letzte Woche gab es überraschende Neuigkeiten bei E.ON. Wie Mark de Groot berichtete, will der Energiekonzern nun verstärkt in den Bereich Elektromobilität investieren, denn in diesem Zukunftsmarkt ist das Unternehmen bereits in Dänemark mittendrin und will sich nun auch den deutschen Markt erschließen. Mit dem Autoverleiher Sixt hat E.ON nun den ersten gewichtigen Partner aus der Autobranche gewinnen können. Die relevantesten diesbezüglichen Nachrichten in der letzten Woche waren folgende:

Ausbau, Ausbau, Ausbau! Gerade das Geschäft mit den Ladesäulen ist beim Ausbau dieses Know-hows besonders wichtig, denn der Konzern hat in Dänemark bereits 2.500 Ladestationen eingerichtet und sich dort gar als Marktführer etabliert. Kein Wunder, denn Dänemark nimmt, was die Elektromobilität angeht, eine Vorreiterrolle innerhalb Europas ein.

Praxiserfahrung! Dank dieser Praxiserfahrung hat E.ON bereits die verschiedensten Preismodelle auf ihre Alltagstauglichkeit getestet. So sollen etwa die deutschen Kunden zwischen Angeboten wie einer Flatrate oder reinem Ökostrom wählen können und sich den Weg zur nächsten verfügbaren Ladestation im Navigationssystem anzeigen lassen können. Auch in Schweden und Großbritannien baut E.ON bereits ein Ladenetz auf und wird dabei nicht nur als Betreiber auftreten, sondern auch Ladesäulen an Kommunen und Unternehmen verpachten oder verkaufen.

Partnerschaft mit Potential! Mit seinen Plänen, im gesamten europäischen Raum zu expandieren und rund 6.000 Ladestationen bereitzustellen, braucht E.ON einen starken Partner. Und durch die Idee, Ladesäulen auch anderen zur Verfügung zu stellen, hat der Energieversorger in Sixt einen starken Partner gefunden. Denn gerade für Betriebe, die einen großen Fuhrpark unterhalten, ist dies eine interessante Lösung, vor allem weil die Bundesregierung hierfür ab Januar Fördermittel bereitstellen will. Und da die Sixt Leasing im großen Stil Flottenmanagement und -leasing für gewerbliche Kunden betreibt, könnten sich nun die getätigten Investitionen auszahlen.

Wird das Konzept so aufgehen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

