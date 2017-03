E.ON: Sieh an, es läuft! Wo liegen die Kursziele?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Eigentlich sollte man meinen, dass eher defensive Aktien wie der Energieversorger E.ON (ISIN DE000ENAG999) bei einer Jubel-Rallye wie der gestrigen einfach auf dem Grabbeltisch liegen bleiben würde. Aber es stellt sich ja durchaus die Frage, ob da wirklich die Trump-Rede honoriert wurde, an der es wenig zu honorieren gab … oder es vor allem darum ging, die Flucht nach vorne anzutreten, mit dem zur Monatswende frisch eingelaufenen Geld der Fonds- und Hedgefonds-Anleger Zeichen zu setzen, um die Dynamik aufrechtzuerhalten. Und wäre es so …

… dann wäre auch nachvollziehbar, dass da nicht wenige die Brisanz dieses erneuten Ausbruchsversuchs des DAX erkennen und lieber bei den Aktien zugreifen, die vielleicht langsamer unterwegs sind, dafür aber auch dann noch aufrecht stehen würden, wenn das erhoffte Wachstum eben doch nicht käme. E.ON hat dadurch eine wichtige charttechnische Hürde genommen und steigt aktuell weiter, während der DAX selbst auf der Stelle tritt. Sehen wir uns den Chart an:

Kennen Sie schon unseren brandneuen Exklusiv-Report zum DAX-Anstieg auf 12.000 Punkte? Darin lesen Sie, welche Aktien von der Rallye am meisten profitieren. Einfach hier herunterladen!

Im Januar war E.ON am Zwischenhoch vom September im Bereich von 7,40 Euro hängengeblieben. Doch im Sog der gestrigen Gesamtmarkt-Rallye war die Aktie vorne bei den Gewinnern mit dabei, überwand diese Hürde und sieht heute Anschlusskäufe. So passt das, das ist ein bislang tadellos bullishes Szenario. Und wohin kann es jetzt gehen?

Tja, das Interessante an diesem Chartbild ist, dass es da erst einmal keine unmittelbaren Widerstände gäbe. Natürlich kann sich ein Aufwärtsimpuls jederzeit und überall erschöpfen, muss keineswegs an die nächsten Chartmarken heranreichen. Aber sollte der Schwung der Aktie erhalten bleiben, so wäre grundsätzlich Luft bis an die obere Begrenzung der in der ersten Jahreshälfte 2016 geltenden, breiten Seitwärtsrange bei 8,25/8,65 Euro. Gar nicht schlecht für so einen „ollen Versorger“. Aktuell sinnvoller Stoppkurs Long: im Bereich 7,20 Euro.

Der DAX hat die 12.000 erreicht! Sie wollen an der Rallye verdienen? Dieser Exklusiv-Report zeigt Ihnen, wie Sie JETZT davon profitieren. Einfach kostenlos herunterladen!