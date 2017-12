E.ON: Sehen wir bald wieder steigende Kurse?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON hat am Freitag eine kleine Pause im Abwärtsmarsch einlegen können. Die Aktie hat immerhin wenige Cent hinzugewonnen und damit signalisiert, dass der an sich übergeordnete Trend bald fortgesetzt werden kann. Die Werte sind allerdings immer noch in einer schwierigen Ausgangslage, bevor es zu Gewinnen von mehr als 50% kommen kann! Im Detail: Aus übergeordneter charttechnischer Sicht befindet sich die Aktie von E.ON noch in einem Aufwärtstrend. Dabei sind die Notierungen immerhin auf über 10 Euro geklettert, um diese Marke anschließend jedoch wieder zu unterkreuzen. Die Hoffnung der Chartanalysten beruht darauf, dass die Aktie wieder den Vorwärtsgang einlegen kann und dann den übergeordneten Lauf fortsetzt. Oberhalb von 10 Euro könnte es hinauf bis zum derzeitigen 2-Jahres-Hoch von 10,75 Euro gehen. Dieser Kurs war am 8. November 2017 erreicht worden. Bis dahin muss die Aktie wiederum einen Abstand von 16,7 % aufholen, sodass auch das kurzfristige Potenzial beträchtlich ist. Darüber würden sich dann für E.ON keine nennenswerten Widerstände mehr bis zu 14,69 Euro in den Weg stellen. Hier findet sich das aktuelle 3-Jahres-Tief vom 27. April 2015. Die Aktie hat zudem eine vergleichsweise gute Absicherung für eine mögliche Bewegung nach unten. Denn derzeit notiert der Kurs genau auf Höhe einer ersten Unterstützung im Aufwärtstrend. Auch darunter sind noch kleinere Kursmarken sichtbar, an denen die Notierung durchaus wieder schnell nach oben drehen könnte.

Wirtschaftlich betrachtet sind zuletzt wenige neue Nachrichten bekannt geworden. Allerdings heißt es, dass Fondsmanager Versorger wie E.ON derzeit untergewichten. 60 % der Bankanalysten indes sind der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 35 % wollen halten, während 5 % für einen Verkauf plädieren. Die Stimmung ist hier also mutmaßlich besser als unter den großen Fondsmanagern.

Technische Analysten: Gute Aussichten!

Technische Analysten sind unverändert der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. Die Kurse haben formal den GD200 hinter sich gelassen. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 8,71 Euro. Dieser Kurs ist noch gut 5 % entfernt. Es liegt ein Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.