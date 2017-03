E.ON SE – Verkaufssignal aktiviert!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

nach Auflösung einer volatilen Seitwärtsphase zwischen 7,07 und 10,24 Euro Anfang September 2016 rutschte das Wertpapier von E.ON noch einmal kräftig abwärts und fand erst im Bereich von 6,00 Euro einen Boden. Erst an dieser Stelle gelang es Markteilnehmern einen Doppelboden zu etablieren, der just zu Beginn dieses Jahres mit einem Kursanstieg über das Niveau von 6,89 Euro aktiviert wurde und die Kursnotierungen bis zur letzten Woche auf ein Verlaufshoch von 7,59 Euro aufwärts drücken konnte. Dort allerdings kann die Aktie nicht weiter, obwohl sie noch bis 7,80 Euro hätte heran laufen können. Die vorzeitige Schwäche wurde schließlich seitens der Marktteilnehmer in den letzten Handelstagen mit einem deutlichen Kursrückfall quittiert und führte unter den kurzfristigen Aufwärtstrend seit Ende November 2016 und den gleitenden Durchschnitt EMA 50 um 7,09 Euro wieder abwärts. Da nun per Definition ein Trendbruch per Tageschlusskurs vorliegt, könnte es mit dem Papier von E.ON jetzt in eine ausgeprägte Konsolidierung gehen.

Short-Chance:

Sobald sich E.ON nun unter den EMA 50 bei aktuell 7,09 Euro absetzt, steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen schnellen Rücksetzer in Richtung 6,82 Euro merklich an. Abgaben innerhalb einer zwischengeschalteten Korrektur wären sogar bis auf das Niveau von 6,60 Euro möglich und bieten über ein entsprechendes Short-Investment eine schöne Rendite. Ein Stop sollte aber nicht vernachlässigt werden und ist im Falle eines weiteren Abverkaufs noch oberhalb von 7,65 Euro anzusiedeln. Aber erst ein nachhaltiger Kursanstieg über die Jahreshochs kann im weiteren Verlauf zu einer Aufwärtsbewegung zum zentralen Horizontalwiderstand von 7,80 Euro aufwärts führen. Dafür aber müsste der kürzlich vollzogene Trendbruch schnellstmöglich und auf der Stelle negiert werden.

Einstieg per Market-Sell-Order : 7,08 Euro

Kursziel : 6,00 Euro

Stopp : > 7,65 Euro

Risikogröße pro CFD : 0,57 Euro

Zeithorizont : 1 - 3 Wochen

Tageschart:



Wochenchart:



E.ON SE, Täglich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 7,08 Euro; 09:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

