E.ON SE. – Hoffnung auf Geldregen puscht Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Trader,

die von der Energiewende strapazierten Stromkonzerne E.ON und RWE können mit Steuerrückerstattung in Milliardenhöhe rechnen – Das Bundesverfassungsgericht entschied am Mittwoch eine Aufhebung der zwischen 2011 von 2016 kassierten Brennelementesteuer. Für E.ON bedeutet dies eine potentielle Rückzahlung von rund 2,8 Milliarden Euro, Anleger zeigten sich intraday begeistert und schoben die Aktie um über vier Prozent an. Damit hat das Wertpapier gleichzeitig aber seine erste größere Hürde um 8,44 Euro erreicht, womit bereits in der vorherigen Chartbesprechung vom 2. Juni 2017: “E.ON SE – Bärenstarkes Chartbild!” gerechnet wurde. Einen positiven Nebeneffekt hat der kurzfristige Kursanstieg, die Kurslücke aus September 2016 konnte nun endlich geschlossen werden. Gleichzeitig aber drängt sich der Verdacht kurzfristiger Gewinnmitnahmen und damit einhergehender Konsolidierung auf, damit rücken tendenziell Short-Positionen in den Fokus.

Short-Chance:

Schon alleine an den Indikatoren bzw. Oszillatoren lässt sich ein klar überkaufter Zustand in dem Wertpapier von E.ON ausmachen, zudem erreichte die Aktie eine größere markante Hürde bei 8,44 Euro. Diese und weitere Umstände könnten kurzfristig für Gewinnmitnahmen seitens der Marktteilnehmer sorgen, auf der Short-Seite sind Abgaben bis auf das Niveau von 7,59 Euro kurzfristig vorstellbar. Eine entsprechende Verlustbegrenzung sollte sich bei einem kurzfristigen Short-Investment noch oberhalb der aktuellen Tageshochs von 8,54 Euro aufhalten, erst darüber werden weitere Gewinne in Richtung 8,81 bzw. 9,69 Euro möglich. Dennoch sollten aktive Anleger das erhöhte Risikopotential eines Short-Versuches innerhalb eines intakten Aufwärtstrends beachten, die Positionsgröße ist entsprechend geringer zu wählen.

___________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order : 8,38 Euro

Kursziel : 8,00 / 7,59 Euro

Stopp : > 8,54 Euro

Risikogröße pro CFD : 0,16 Euro

Zeithorizont : 1 – 2 Wochen

___________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

Auch, wenn Amazon das gar nicht gefallen wird, Sie …

… werden an diesem Börsen-Trader Camp im Wert von 980 € jetzt kostenlos teilnehmen können! Normalerweise kostet die Teilnahme ein Vermögen, doch Sie haben die exklusive Chance. Nehmen Sie am großen Trader-Camp teil UND werden auch Sie erfolgreicher und wohlhabender Börsianer.

Klicken Sie jetzt HIER, für Ihre kostenlose Teilnahme!

Ein Beitrag von Rafael Müller.