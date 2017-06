E.ON SE – Bärenstarkes Chartbild!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Der Langfristchart des Energieunternehmens E.ON offenbart in den letzten zehn Jahren einen Kursabschlag von gut 80 Prozent – die Aktie arbeitet jedoch seit den Tiefständen aus Dezember 2016 an einem tragfähigen Boden, der in den letzten Monaten immer mehr an Bedeutung gewinnt und konkrete Formen annimmt. Ein erstes markantes Verlaufshoch bei 7,59 Euro konnte bereits Anfang März markierte werden, allerdings geriet das Wertpapier kurz darauf in eine Konsolidierung und setzte wieder auf 6,69 Euro zurück. Seither konnten sich die Notierungen zuletzt aber wieder deutlich erholen und legten in dieser Handelswoche darüber zu. Damit wächst die Wahrscheinlichkeit auf eine baldige Fortsetzung der bei 7,01 Euro gestarteten Rally, sowie frischen Jahreshochs. Zudem ist dieser Schritt auch mittelfristig von entscheidender Bedeutung – auch einige Banken haben nämlich ihre Ratings bereits nach oben angepasst und stützen die Kursnotierungen hierdurch zusätzlich.

Die deutlichen Zugewinne im Donnerstagshandel haben die Notierungen des Energiekonzerns ganz nah an die bisherigen Jahreshochs herangeführt, ein Ausbruch darüber sollte demnach weiteres Kurspotential bis rund 8,00 Euro freisetzen können. Darüber bestünde sogar die Chance eines weiteren Anstiegs an den nächst höher gelegenen Widerstand bei 8,44 Euro und kann bestens über entsprechende Long-Positionen nachgehandelt werden. Allerdings sollte auch die Volatilität in dem Wertpapier von E.ON nicht vernachlässigt werden, weshalb eine vernünftige Verlustbegrenzung nun unterhalb der Marke von 7,35 Euro angesetzt werden muss. Auf der Unterseite bedeutet ein Unterschreiten des Stop-Niveaus hingegen einen anschließenden Kursabschlag auf die Maitiefs um 7,01 Euro, vielleicht kommt es sogar zu einem Test der markanten Märztiefs bei 6,69 Euro.

Einstieg per Market-Buy-Order : 7,84 Euro

Kursziel : 8,00 / 8,44 Euro

Stopp : < 7,35 Euro Risikogröße pro CFD : 0,49 Euro Zeithorizont : 2 - 4 Wochen ________________________________________________________________________

Ein Beitrag von Rafael Müller.