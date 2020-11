E.ON SE Aktie: Robuste Halbjahreszahlen

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON veröffentlichte robuste Halbjahreszahlen, die weit über dem Vorjahr lagen. Aufgrund des Verkaufs der Sparte Erneuerbare Energien an die RWE und der Übernahme von innogy, sind die Zahlen jedoch nur bedingt vergleichbar. Die innogy-Übernahme hat den Umsatz und das operative Ergebnis (EBIT) in die Höhe getrieben. Der Umsatz verzeichnete ein Plus von 90%. Am besten performte die Sparte Kundenlösungen. Die Integration ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung