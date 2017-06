E.ON (RWE): Sieg auf ganzer Linie!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Lieber Leser,

zu den Topgewinnern im DAX zählen heute die Papiere der beiden Energieversorger E.ON und RWE. Dies erscheint angesichts der unterschiedlichen Strategien, die beide Unternehmen zuletzt wählten, eher ungewöhnlich. Doch gibt es hierfür einen guten Grund!

Bundesverfassungsgericht kippt „Kernbrennstoffsteuer“

Denn E.ON, RWE sowie EnBW und Vattenfall hatten gemeinsam vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die sogenannte „Kernbrennstoffsteuer“, alternativ auch „Brennelementesteuer“ genannt, geklagt. Und damit wie erwartet die Bundesregierung unter Führung von Kanzlerin Merkel und ihrem Finanzminister Schäuble in die Knie gezwungen. So stellte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe fest, dass die Steuer gegen die Verfassung verstoße, da die Bundesregierung gar kein Recht habe, eine solche Steuer zu erheben.

Damit werden nun wohl Rückzahlungen an die – in den letzten Jahren aufgrund der völlig vermurksten „Energiewende“ ohnehin arg gebeutelten – Energieversorger im Gesamtvolumen von über 6 Mrd. Euro fällig. Wie schon bei der Bankenrettung in der Finanzkrise und den ständigen Rettungspaketen (überwiegend, aber nicht nur für Griechenland) in der Euro-Krise, hat die Bundesregierung damit abermals Milliarden in den Sand gesetzt.

Fazit: Grund zum feiern für E.ON, RWE und EnBW

Feiern können dagegen die Energiekonzerne und hier in erster Linie E.ON. So erhält E.ON voraussichtlich 2,8 Mrd. Euro, RWE 1,7 Mrd. Euro und EnBW knapp 1,5 Mrd. Euro zurück. Die schwedische Vattenfall hat dagegen seit der Nuklear-Katastrophe im japanischen Fukushima keine Kernkraftwerke in Deutschland mehr am Netz und geht somit nahezu leer aus. Kein Wunder also, dass E.ON und RWE heute früh einen kleinen Freudensprung vollzogen, nachdem das Gericht seine Entscheidung bekanntgegeben hatte. Doch wie geht es nun weiter?

Nun, vor Gericht gab es einen Sieg auf der ganzen Linie, vor allen Dingen für E.ON. Anscheinend hatten aber einige Anleger bereits im Vorfeld auf diese Gerichtsentscheidung gesetzt, denn E.ON war bereits in den letzten Tagen über den hartnäckigen charttechnischen Widerstand bei 7,50/7,65 Euro nach oben ausgebrochen, womit ein Kursziel von 9,00 Euro aktiviert worden war. Mit dem heutigen kleinen Kurssprung nähert sich die Aktie diesem Kursziel in großen Schritten.

Ein solch schneller Run scheint aber eher untypisch, so dass kurzfristig wohl bald mit Gewinnmitnahmen zu rechnen ist. Rücksetzer in den Bereich um 8,00 Euro dürften dabei m.E. eine gute Einstiegs- bzw. Nachkaufmöglichkeit darstellen. Denn auf Sicht der nächsten 12-18 Monate könnte die Aktie durchaus – unter Schwankungen – bis auf 11 Euro klettern.

Ein Beitrag von Sascha Huber.