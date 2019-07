E.ON Plus: Energieverträge bündeln jetzt auch per App möglich (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

München (ots) -Das erfolgreich gestartete Vorteilsprogramm E.ON Plus, mit demKunden ihre Energieverträge kombinieren und dauerhaft sparen können,wird weiter ausgebaut. "Ab sofort können Kunden ihre Strom- undErdgasverträge auch per App und damit noch einfacher als bisherbündeln", erklärt E.ON Geschäftsführer Wolfgang Noetel. Über diebereits bestehende Mein E.ON App lassen sich damit nicht nur daseigene Verbrauchsverhalten einsehen oder der Abschlag ändern, sondernnun auch in wenigen Schritten die eigenen Energieverträge als auchdie Verträge mit Familie, Freunden oder Bekannten kombinieren. Dieseerhalten über einen QR-Code alle relevanten Informationen und könnenbequem einen passenden Tarif wählen. Sobald ein neuer Vertragabgeschlossen ist, wird dieser automatisch kombiniert.E.ON Plus: Dauerhafte KostensicherheitStatt einer einmaligen Prämie beim Wechseln des Energieanbieterserhalten Kunden, die ihre Verträge mit E.ON Plus kombinieren, 60 EuroNachlass pro Jahr und Vertrag. Gebündelt werden können zwei eigeneVerträge als auch Verträge mit Freunden, Nachbarn oder Verwandten -ortsunabhängig und in ganz Deutschland. Es können sowohl bestehendeals auch neue Strom- und Erdgasverträge miteinander gebündelt werden.Mehr zum Vorteilsprogramm unter www.eon.de/plusPressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Stefan MorißeTel.: 089 / 1254 4324stefan.morisse@eon.comOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell