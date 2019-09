E.ON: Nicht die schlechteste Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Nach ihrem Anstieg in den vergangenen Wochen hat die Aktie von E.ON aktuell eine kleinen Verschnaufpause eingelegt. Schon am Dienstag ging es mit den Papieren leicht von 8,95 auf 8,93 Euro zurück, am Mittwoch betrug der Abschlag gut ein Prozent. Kurz vor Börsenschluss notierte E.ON bei 8,84 Euro. Dies ist wohl eher als Korrektur zu sehen, schlechte Nachrichten rund um den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



