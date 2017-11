E.ON: Neues von der Windkraftoffensive!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

der Stromversorger E.ON investiert kräftig in die Energiezukunft: So betrug der Investitionszuwachs im Bereich der Erneuerbaren Energien während der ersten 9 Monate des laufenden Jahres insgesamt 324 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Dies geht aus den Anfang November veröffentlichten Zwischenzahlen zum Jahr 2017 hervor.

Lukrative Windprojekte

Im Fokus der Bemühungen stehen vor allem lukrative Windprojekte wie aktuell das Offshore-Projekt Arkona in der Ostsee oder ein Oneshore-Engagement in Schottland. Wie nun aus einer Pressemitteilung des Konzerns hervorgeht, konnte E.ON einen weiteren Erfolg in Sachen Windkraft erzielen.

Offshore-Windpark Rampion nimmt Betrieb auf

So konnte der Offshore-Windpark Rampion im Ärmelkanal mit der Inbetriebnahme der ersten Turbine kürzlich mit der Stromerzeugung beginnen. Die 115 weiteren Kraftmaschinen sollen in den kommenden Monaten sukzessive an das Stromnetz angeschlossen werden.

400 Megawatt Leistung

Das Projekt mit einer Gesamtleistung von 400 Megawatt befindet sich rund 13 Kilometer von der Küste bei Sussex (Südengland) entfernt. Die Eigentümer sind: E.ON, die britische Green Investment Rampion Ltd. sowie das Energieunternehmen Enbridge aus Kanada. E.ON baut das Projekt als Mehrheitseigentümer und betreibt dieses auch nach der Fertigstellung.

Die wichtigsten Projektetappen

Die Arbeiten für jenes Projekt begannen im Herbst 2015 mit der entsprechenden Vorbereitung des Meeresgrunds für die Turbinenfundamente. Anfang des folgenden Jahres wurde dann das erste Monopile installiert. Im März 2017 folgte schließlich die Installation der Turbinen, welche im September vorzeitig abgeschlossen wurde.

Monopile

Ein Monopile ist ein einzelner „Pfahl“, der als Grundgerüst für Offshore-Windanlagen in vergleichsweise flachen Gewässern verwendet wird.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.