E.ON: Neue Impulse?

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigte sich Frank Holbaum in einer Analyse mit der Aktie von E.ON. Seine Erkenntnisse im Überblick:

Der Stand! Bei E.ON ging in letzter Zeit die Angst um, dass neue Signale in der Energiepolitik durch eine Jamaika-Koalition die Aktienkurse trüben würden. Schließlich war ein deutlicher Rückgang zu spüren gewesen.

Die Hoffnung! Dadurch, dass die Jamaika-Sondierungsgespräche nun gescheitert zu sein scheinen, gibt es auch neue Hoffnungen für den Aktienkurs, denn zuletzt hatte E.ON deswegen noch innerhalb von einer Woche ganze 4 % abgegeben müssen.

Die Analysten! Chartanalysten sehen die Marke von 10 Euro als entscheidend an und auch bei 9,50 Euro sind Unterstützungen zu finden. Auch empfehlen 55 % der Bankanalysten die Aktie zum „Kauf“, 40 % wollen noch „halten“ und 5 % „verkaufen“.

Der Ausblick! Weil sich die Aktie formal noch immer im Aufwärtstrend befindet, die Kurse oberhalb der 100-Tage-Linie und über dem GD200 verlaufen und auch weil es mit nur 14 % bis zur 200-Tage-Linie einen stabilen Hausse-Modus gibt, scheint die E.ON-Aktie derzeit ein recht sicheres Investment zu sein.

Wie wird sich die Situation nun weiter entwickeln? Wir bleiben für Sie dran.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.